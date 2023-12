Algonquin Power & UtilitiesUnit Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Algonquin Power & Utilities-Aktie hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Algonquin Power & Utilities über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie eher negativ bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 17,6 Prozent abweicht. Allerdings erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung.

Positiv hervorzuheben ist die Dividendenrendite der Algonquin Power & Utilities-Aktie, die mit 7,33 % höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 %. Insgesamt wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält das Unternehmen also unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.