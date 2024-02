Algonquin Power A Cum Rr Prf Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Algonquin Power & Utilities-Aktie zeigt sich in Bezug auf ihre Dividendenrendite als solide. Mit einer Rendite von 6,59 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau liegt sie 1,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Algonquin Power & Utilities-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, da ihr RSI-Wert bei 68,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 69 weist darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Algonquin Power & Utilities in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Performance von -8,76 Prozent in den letzten 12 Monaten für Algonquin Power & Utilities. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche um -7,93 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -0,83 Prozent im Branchenvergleich für Algonquin Power & Utilities führt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite der Aktie mit -0,83 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Algonquin Power & Utilities-Aktie also gemischte Signale in Bezug auf ihre Dividendenrendite, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie den Branchenvergleich der Aktienkurse. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen sorgfältig berücksichtigen.