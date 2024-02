Algonquin Power A Cum Rr Prf Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenpolitik von Algonquin Power & Utilities wird als positiv bewertet, da das Unternehmen derzeit eine höhere Dividende ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 1,13 Prozentpunkte, was bedeutet, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 9,38 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,12 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 8,28 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Algonquin Power & Utilities auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen gibt, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,88 CAD, was einer möglichen Abnahme von -3,02 Prozent entspricht - entsprechend einer "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger bei Algonquin Power & Utilities ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 7 negative und 1 positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.