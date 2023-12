Algonquin Power A Cum Rr Prf Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwölf Monaten hat Algonquin Power & Utilities insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 7,94 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -8,45 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Algonquin Power & Utilities beträgt 32,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,33 Prozent erzielt, was 2,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Allerdings gab es auch 1 "Schlecht"-Signal, sodass insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung abgeleitet wird.