Algoma Steel Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Algoma Steel wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Algoma Steel-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 26,08, dass das Wertpapier überverkauft ist und dementsprechend als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Algoma Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dieser weicht um +32,21 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Wert, wodurch die Aktie erneut ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Algoma Steel in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat wurden 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 19 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 42,86 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Algoma Steel-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.