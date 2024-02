Algoma Steel Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Algoma Steel-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (43) als auch der 25-Tage-RSI (64,88) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Algoma Steel ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 positive und 0 negative Signale, was die positive Stimmung untermauert.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt (200 Tage) für die Algoma Steel-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält, während der kurzfristige gleitende Durchschnitt (50 Tage) zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Analysten bewerten die Aktie von Algoma Steel langfristig als "Gut", da 2 von 18 Analysten diese Einschätzung teilen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", wobei 2 von 2 Analysten ein positives Urteil abgeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,25 CAD, was einer Erwartung von 44,96 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher laut RSI-Bewertung, Anleger-Stimmung und Analysteneinschätzung eine positive Gesamtbewertung für die Algoma Steel-Aktie.