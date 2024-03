Algoma Steel Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Algoma Steel":

Die technische Analyse der Algoma Steel-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,42 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,5 CAD, was ein Plus von 0,77 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 11,41 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darunter, was eine negative Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt.

Die Diskussionen über Algoma Steel in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Algoma Steel in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Auch hier wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Algoma Steel-Aktie einen Wert von 54,26 für den RSI7 (sieben Tage) und 51,51 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Algoma Steel sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Anlegerstimmung und RSI als "Neutral" eingestuft wird.