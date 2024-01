Algoma Steel Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Algoma Steel lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Algoma Steel in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Algoma Steel-Aktie beträgt aktuell 54, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Algoma Steel auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen, wohingegen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zudem lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auch sieben Handelssignale ermitteln, wobei 5 Gut- und 2 Schlecht-Signale vorliegen. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +24,88 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,17 CAD mit dem aktuellen Kurs von 12,7 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine positive Abweichung von +10,24 Prozent, wodurch die Algoma Steel-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.