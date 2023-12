Algoma Steel Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Für Algoma Steel betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 4,69 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 23,65 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Algoma Steel also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Algoma Steel insgesamt 1 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Kursprognose liegt bei 19 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 42,54 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Algoma Steel für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Algoma Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage (10,02 CAD) um +33,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,33 CAD) ab. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,6 CAD) weicht um +25,75 Prozent vom letzten Schlusskurs ab und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Algoma Steel-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich zeigt Algoma Steel eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ist Algoma Steel insgesamt als "Gut"-Wert einzustufen.