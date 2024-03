Algoma Central Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten 12 Monaten erzielte Algoma Central eine Performance von -0,37 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche eine Outperformance von +14,84 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,4 Prozent, wobei Algoma Central 0,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 14,96 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 14,85 CAD liegt, was eine Abweichung von -0,74 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,99 CAD, ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite von 5,1 Prozent, die 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, erhält die Algoma Central-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Algoma Central mit einem Wert von 8,46 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Marine" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 19,34, was einen Abstand von 56 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.