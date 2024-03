Algoma Central Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Algoma Central deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 14,97 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,84 CAD liegt, was einer Abweichung von -0,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15 CAD zeigt eine Abweichung von -1,07 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 60,56 bzw. 59,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Algoma Central in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -14,26 Prozent gefallen sind. Dies deutet auf eine Outperformance von +12,76 Prozent im Branchenvergleich hin. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Algoma Central um 1,9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was dennoch zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Algoma Central mit 6,66 einen Wert auf, der 66 Prozent niedriger ist als der vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Marine" (19,34). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.