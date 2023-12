Algoma Central Aktie: In Lauerstellung

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war auch die Aktie von Algoma Central ein Thema in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Algoma Central, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Algoma Central in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,47 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche, die im Durchschnitt um -10,21 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +7,74 Prozent für Algoma Central. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 2,5 Prozent, wobei Algoma Central um 4,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Algoma Central ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,65 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 53 Prozent bei einem Durchschnitts-KGV der Branche "Marine" von 14. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Algoma Central-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,11 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,7 CAD liegt (Unterschied -2,71 Prozent). Dies führt auch hier zu einer neutralen Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt auch hier der letzte Schlusskurs (14,7 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung). Somit erhält die Algoma Central-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments, der Performance im Branchenvergleich, der fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse für die Aktie von Algoma Central.