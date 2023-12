Algoma Central Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Algoma Central-Aktie beträgt aktuell 68, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 41,61 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgehalten werden, dass ein Investment in die Aktie von Algoma Central derzeit eine Rendite von 4,92 % bietet, was einem Mehrertrag von 2,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Marine bedeutet. Somit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Algoma Central liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Marine" (KGV von 13,98) deutlich darunter liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist das Wertpapier von Algoma Central somit unterbewertet und erhält hierfür die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Aufschluss darüber zu geben, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,15 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 15,01 CAD liegt. Somit erhält Algoma Central in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 14,68 CAD und einem nahegelegenen letzten Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Analyse der Algoma Central-Aktie in Bezug auf den RSI, die Dividendenrendite, das KGV und die technische Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.