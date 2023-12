Algernon Pharmaceut. A Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie von Algernon wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,2 CAD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,075 CAD, was einem Unterschied von -62,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter diesem Wert, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der einschätzt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich bei Algernon eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 66,67 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 47,73 Punkten führen zu einem "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild in den sozialen Netzwerken bezüglich Algernon blieb in den letzten Wochen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussion der Anleger war ebenfalls neutral, mit einer vermehrten negativen Kommunikation in den letzten Tagen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt erhält die Algernon-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments eine eher negative Bewertung.