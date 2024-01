Algernon Pharmaceut. A Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Algernon-Aktie beträgt derzeit 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,38 eine neutrale Einschätzung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Algernon-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Algernon spiegeln wider, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt negative Meinungen dominieren, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Algernon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -55,56 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Algernon-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.