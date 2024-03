Alfen Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Alfen Nv-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 93, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (58,37) gegenüber. Im Gegensatz zum RSI7 ist Alfen Nv hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung für Alfen Nv eine "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basiert auf der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alfen Nv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 51,55 EUR, wobei der letzte Schlusskurs mit 47,88 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -7,12 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (54,63 EUR) liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,36 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating für die Alfen Nv-Aktie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Alfen Nv in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen. Dadurch wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Alfen Nv keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke wurden registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.