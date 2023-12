Alfen Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

Die Alfen Nv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 55,95 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 56,6 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +1,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 41,71 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +35,7 Prozent darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Alfen Nv-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Alfen Nv-Aktie in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Alfen Nv-Aktie in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Alfen Nv-Aktie überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkäufe oder Überverkäufe an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Alfen Nv-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.