Alfen Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Alfen Nv zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 51,81 EUR verläuft. Der Aktienkurs ging bei 49,21 EUR aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -5,02 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 54,97 EUR, was einer Differenz von -10,48 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume die Einschätzung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und größtenteils waren die Anleger in den letzten drei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Alfen Nv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Alfen Nv lassen darauf schließen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Alfen Nv in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alfen Nv beträgt derzeit 82,17 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Alfen Nv somit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.