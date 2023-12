Alfen Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

Die Beurteilung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Alfen Nv neutral waren, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alfen Nv-Aktie beträgt 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 22,16. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alfen Nv verläuft bei 56,4 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 56,18 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,39 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 39,79 EUR, was einer Abweichung von +41,19 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Alfen Nv wurde als mittel eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.