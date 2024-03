Alfen Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für Alfen Nv beträgt 90,97, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 55,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Für Alfen Nv zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Alfen Nv in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen dominant, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alfen Nv bei 51,64 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 48,5 EUR aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 54,78 EUR, was zu einem Abstand von -11,46 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.