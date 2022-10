Alfen-Aktie: Krisengewinner!

Es gibt in diesem Jahr nur wenige Gewinner an den Aktienmärkten. Einer davon ist die Aktie von Alfen, welche sich seit Jahresbeginn um ansehnliche 11,75 Prozent steigern konnte. Zeitweise war hier sogar noch deutlich mehr drin, doch im September erlebte der Titel eine recht steile Korrektur. Dass trotzdem noch grüne Vorzeichen im Chart verzeichnet werden können, ist in der aktuellen… Hier weiterlesen