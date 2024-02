Alfen Aktie: Keine Angst!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Alfen Nv wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich damit für Alfen Nv in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Alfen Nv ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alfen Nv-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,23 und ein Wert für den RSI25 von 55,16, was eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume bedingt. Das Gesamtranking ergibt damit eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alfen Nv. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Alfen Nv ist mit einem Kurs von 55,1 EUR inzwischen +5,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,59 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.