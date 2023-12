Alfen Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

Die Alfen Nv-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 55,84 EUR, während der Kurs der Aktie bei 60,48 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 42,74 EUR, was einer Abweichung von +41,51 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Alfen Nv ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alfen Nv. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alfen Nv-Aktie liegt bei 30, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (25,84) eine Überverkaufssituation, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Alfen Nv.