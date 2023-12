Alfen Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

In den letzten zwei Wochen haben Anleger besonders positiv über das Unternehmen Alfen Nv diskutiert und interagiert. Es gab keine negativen Diskussionen und größtenteils neutrale Einstellungen. Auch in den letzten Tagen zeigen sich die Anleger weiterhin positiv gestimmt. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie von Alfen Nv eine "Gut"-Bewertung gegeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alfen Nv liegt gegenwärtig bei 63,94 EUR. Da der Aktienkurs derzeit bei 31,53 EUR liegt und somit einen Abstand von -50,69 Prozent zur GD200 aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittskurs von 43,98 EUR zeigt sich eine negative Entwicklung von -28,31 Prozent. Dies führt ebenso zur Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 80,34 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung für Alfen Nv zur Folge hat. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls eine überkaufte Lage mit einem Wert von 83,51. Auch hier wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Aktie von Alfen Nv zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was auf ein starkes Interesse und eine "Gut"-Bewertung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Alfen Nv in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Gut".