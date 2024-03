Kompliment an alle Zhejiang Juhua-Anleger!

Die Zhejiang Juhua-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 15,65 CNH erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 19,14 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von +22,3 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,47 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von +9,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Juhua-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten normal war. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Zhejiang Juhua-Aktie mit 8,72 Prozent um mehr als 32 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,49 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 32,21 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.