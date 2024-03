Alfen Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien über Alfen Nv. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alfen Nv beträgt 25,17 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Alfen Nv-Aktie daher zum Punkt des RSI mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alfen Nv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,35 EUR. Der letzte Schlusskurs von 48,79 EUR weicht somit um -3,1 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt um -6,51 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Alfen Nv-Aktie von "Schlecht". Unterm Strich erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.