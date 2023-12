Alfen Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

Die technische Analyse der Alfen Nv-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 55,95 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 56,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 41,71 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber um +35,7 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alfen Nv-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Alfen Nv-Aktie haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI für die Alfen Nv-Aktie liegt aktuell bei 27,91, was als überverkauft eingestuft wird, und somit zu einem "Gut"-Signal führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien und die Stimmungsanalyse zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Alfen Nv. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Alfen Nv von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.