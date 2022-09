Alfen-Aktie: Bärische Keilformation mahnt zur Vorsicht!

Die Alfen-Aktie hat sich den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Der an der Euronext in Amsterdam gelistete Anteilsschein gewann in den letzten sechs Monaten fast 28 Prozent hinzu und erreicht im 3-Monat-Zeitraum ein Kursplus von 17,41 Prozent. Zum Ende der vergangenen Woche markierte die Aktie ein neues Rekordhoch bei 120,80 Euro. Zu einem nachhaltigen Bruch des Widerstandsbereichs zwischen 118 und… Hier weiterlesen