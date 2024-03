Alfa Software Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von Alfa Software hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,73 Prozent erzielt, was 24,4 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -4,51 Prozent, aber Alfa Software übertrifft diesen Wert um 21,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Alfa Software liegt bei 84,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Alfa Software eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei einer Dividendenrendite von 0,85 % liegt Alfa Software 12,46 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Softwaresektor. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.