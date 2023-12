Alfa Software Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Alfa Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -12,79 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +18,99 Prozent für Alfa Software führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte die Aktie mit einer Rendite von 17,95 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Aufgrund dieser Überperformance erhält Alfa Software ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Alfa Software bei 90,48 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Bei der Dividende liegt Alfa Software mit einer Dividendenrendite von 0,75 Prozent 12,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.