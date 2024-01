Alfa Software Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet. Alfa Software hat einen RSI von 5,88, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,22 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Bewertung als "gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Alfa Software beträgt 0,85 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (1,17) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Alfa Software als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt erhält die Alfa Software-Aktie daher ein "neutral" Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der fundamentalen Analyse. Alfa Software hat ein KGV von 16,86, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "gute" Bewertung.