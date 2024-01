Alfa Software Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten vier Wochen wurden keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Alfa Software in den sozialen Medien festgestellt. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 155,02 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 140,5 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -9,37 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 148,4 GBP, was einen Abstand von -5,32 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Alfa Software mit einer Dividende von 0,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (12,98 %) niedriger ausfällt. Die Differenz von 12,13 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Alfa Software-Aktie hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 69,84. Daher erhält die Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Alfa Software daher mit "Neutral" bewertet, basierend auf der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, der technischen Analyse, der Dividende und dem Relative Strength Index.