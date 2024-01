Alfa Laval Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Alfa Laval":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Alfa Laval liegt der RSI bei 87,89, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,31 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Einschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zur Alfa Laval-Aktie ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Alfa Laval-Aktie als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Alfa Laval-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus sozialer und emotionaler Sicht.