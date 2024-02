Alfa Laval Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Alfa Laval":

Die Alfa Laval-Aktie wird nach technischer Analyse als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 379,69 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 381,1 SEK, was einem Unterschied von +0,37 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 383,72 SEK zeigt eine geringe Abweichung von -0,68 Prozent. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Alfa Laval eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alfa Laval liegt der RSI7 aktuell bei 37,97 Punkten und der RSI25 bei 41,81, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat zudem 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.