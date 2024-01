Alfa Laval Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Alfa Laval-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 378,86 SEK, was einer Abweichung von +0,67 Prozent vom letzten Schlusskurs (381,4 SEK) entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Nahe zum letzten Schlusskurs (-0,82 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der vergangenen Wochen. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden, ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, mit 5 positiven und 0 negativen Signalen.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alfa Laval-Aktie derzeit mit einem Wert von 70,55 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusätzlich zeigt das Stimmungsbarometer in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Alfa Laval, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert jedoch Anzeichen dafür, dass sie aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Alfa Laval-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ein "Schlecht"-Rating.