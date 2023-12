Alfa Laval Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alfa Laval":

Die Alfa Laval-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 376,82 SEK aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 404,7 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,4 Prozent und resultiert in einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 378,19 SEK über dem aktuellen Kurs (+7,01 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Darüber hinaus konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Alfa Laval in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einer Zunahme in der Kommunikationsfrequenz. Insgesamt erhält Alfa Laval auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, und statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Abschließend wird Alfa Laval anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Alfa Laval-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 35,19, was bedeutet, dass Alfa Laval hier weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Alfa Laval eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.