Alfa Laval Ab Adr Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Alfa Laval-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 376,82 SEK, während der aktuelle Kurs bei 404,7 SEK liegt, was einer Abweichung von +7,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 378,19 SEK liegt mit einer Abweichung von +7,01 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 404,7 SEK. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Unternehmens führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Aufhellung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen sowie die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen führen zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Abschließend wird die Alfa Laval-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 35,19, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alfa Laval eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.