Alfa Laval Ab Adr Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten Wochen konnte man eine Zunahme negativer Kommentare über Alfa Laval in den sozialen Medien feststellen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend und die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Anzahl der Beiträge zu Alfa Laval lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell eher neutral im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Auswertung der Kommentare in den sozialen Medien zeigt, dass Alfa Laval in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen die Diskussionen. Auf dieser Basis ist die Anleger-Stimmung einzuordnen als "Neutral". Zudem wurden 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, wodurch die Redaktion die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Alfa Laval-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur minimal ab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Alfa Laval-Aktie derzeit als überkauft gilt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als neutral betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für die Alfa Laval-Aktie basierend auf der Stimmung der Marktteilnehmer, der charttechnischen Analyse und dem Relative Strength-Index.