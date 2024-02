Alexium International Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Alexium in den sozialen Medien diskutiert, jedoch wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Alexium beschäftigt. Aufgrund dieser neutralen Entwicklung wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Alexium mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 6,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Alexium zeigt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein neutraler RSI. Sowohl der 7-Tage-RSI (66,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen. Bei Alexium wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

