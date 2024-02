Alexium International Aktie: Interessante Aussichten?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Alexium war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab zwei Tage, an denen positive Themen im Vordergrund standen, während an einem Tag negativere Aspekte dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer verleiht Alexium insgesamt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses geben kann. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beträgt 55,56, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Alexium.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Alexium derzeit bei 0,01 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,012 AUD notiert und somit einen positiven Abstand von +20 Prozent aufweist. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der ebenfalls bei 0,01 AUD liegt und somit zu einem positiven Signal von +20 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -6,37 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Alexium eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

