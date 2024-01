Alexium International Aktie: Gut oder schlecht?

Die Alexium hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,014 AUD erreicht und liegt damit +40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies deutet auf eine kurzfristig positive Entwicklung hin. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen zeigt sich eine Distanz zum GD200 von -30 Prozent, was eine eher schlechte Bewertung ergibt. Zusammenfassend lässt sich die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" einstufen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Alexium derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,54 % in der Chemiebranche. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Alexium diskutiert wurde. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen war ein Anstieg negativer Kommentare über Alexium in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie steht zudem weniger im Fokus der Anleger, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daraus also eine schlechte Bewertung für die Aktie von Alexium.