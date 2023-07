Alexandria Real Estate: Erwarteter Umsatzanstieg von 42,80% in Q3 - Analyse und Prognose

ARTIKEL:

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Alexandria Real Estate Equities, mit Sitz in Pasadena, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Doch was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie hat sich die Aktie von Alexandria Real Estate Equities im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 110 Tage bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 18,01 Mrd. EUR dürfte dies für viele Aktionäre und Analysten ein spannender Moment sein. Denn laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 605,22 Mio. EUR, doch nun rechnen die Experten mit einem Anstieg um beeindruckende +42,80 Prozent auf 648,90 Mio. EUR. Der Gewinn hingegen wird...