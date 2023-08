Alexandria Real Estate Equities: Quartalsergebnisse und Umsatzprognosen in 81 Tagen erwartet

In 81 Tagen wird das Unternehmen Alexandria Real Estate Equities seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Bereits in 81 Tagen wird Alexandria Real Estate Equities seine Quartalsbilanz präsentieren. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,86 Mrd. EUR und die Anleger warten aufschlussreich auf die Zahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 598,75 Mio. EUR, während jetzt ein Plus von +44,50 Prozent erwartet wird, was einem neuen Umsatz von 649,73 Mio. EUR entspricht.

Auch der Gewinn soll fallen und voraussichtlich -57,80 Prozent betragen mit einem Wert von 131,99...