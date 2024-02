Alexandria Real Estate Equities Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Alexandria Real Estate Equities Inc zeigt, dass der aktuelle Kurs von 119,28 USD um -3,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,98 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,59 und zeigt, dass die Aktie auch auf einer längerfristigen Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben über die letzten zwölf Monate 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 135,67 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, da die Aktie um 13,74 Prozent steigen könnte.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren und es insgesamt 13 positive und ein negatives Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt wird die Alexandria Real Estate Equities Inc somit sowohl aus technischer Analyse, Analysteneinschätzung als auch Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.