Alexandria Real Estate Equities Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Aktienkurse können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Alexandria Real Estate Equities Inc auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Alexandria Real Estate Equities Inc diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Alexandria Real Estate Equities Inc hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Alexandria Real Estate Equities Inc insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alexandria Real Estate Equities Inc vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 146,43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 15,77 Prozent. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. In Summe erhält Alexandria Real Estate Equities Inc daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alexandria Real Estate Equities Inc wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,81 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Alexandria Real Estate Equities Inc-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alexandria Real Estate Equities Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 114,76 USD. Der letzte Schlusskurs (126,48 USD) weicht somit um +10,21 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 106,41 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt. Die Alexandria Real Estate Equities Inc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.