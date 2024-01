Alexandria Real Estate Equities Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten zwölf Monaten hat die Alexandria Real Estate Equities Inc-Aktie insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 146,43 USD, was ein Aufwärtspotential von 15,51 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die weichen Faktoren wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt wurde daher ein "Schlecht"-Wert für Alexandria Real Estate Equities Inc abgeleitet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage haben zu einer "Neutral"-Bewertung geführt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Alexandria Real Estate Equities Inc diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen dominant, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.