Alexandria Real Estate Equities Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Alexandria Real Estate Equities Inc. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 146,43 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 12,85 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 129,75 USD. Aufgrund dieser Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Sentiment-Analyse und der Buzz-Faktor zeigen ebenfalls positive Ergebnisse. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Alexandria Real Estate Equities Inc wird als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer positiven Langzeiteinschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen einen positiven Trend.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab ebenfalls überwiegend positive Signale.

Insgesamt erhält die Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc somit positive Bewertungen in den Bereichen Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Anleger-Stimmung.