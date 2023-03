Alexandria Real Estate Equities-Aktie: Renditechancen!

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch Alexandria Real Estate Equities wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 24.04. werden die Aktionäre die Q1-Bilanz des Unternehmens mit Sitz in Pasadena schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der Alexandria Real Estate Equities-Aktie zu rechnen?

Die neue Geschäftsbilanz der Alexandria Real Estate Equities-Aktie lässt nicht mehr lange auf sich warten: In 30 Tagen will das an der Börse mit 20,75 Milliarden USD bewertete Unternehmen sein neues Zahlenwerk um 22:10 Uhr vorzeigen. Die Spannung steigt sowohl bei Aktionären als auch bei Analysehäusern. Letztere haben im Konsens ein starkes Umsatzplus für das 1. Quartal veranschlagt – unter dem Strich...