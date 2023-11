Alexandria Real Estate Equities Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Royalty":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum miteinander vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei 16,47, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,71 und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung für das Unternehmen lautet daher "Gut".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz, können wichtige Einblicke in das Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Bei Alexandria Real Estate Equities Inc gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien zu Alexandria Real Estate Equities Inc zeigt überwiegend positive Meinungen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate ergibt 6 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 146,43 USD, was einem Potenzial von 35,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Alexandria Real Estate Equities Inc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.