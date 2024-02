Alexanderwerk AG, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Alexanderwerk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,24 EUR, wobei der Kurs der Aktie (14,7 EUR) um +3,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,24 EUR, was einer Abweichung von +3,23 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende hat Alexanderwerk derzeit ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs. Dies bedeutet eine positive Differenz von +2,1 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Daher erhält Alexanderwerk eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Alexanderwerk-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 66,67 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alexanderwerk daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung wird daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.